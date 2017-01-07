احذر.. الهواتف الذكية قد تدمر عيون طفلك

يقضي الغالبية العظمى من الناس الكثير من الوقت في التعامل مع هواتفهم الذكية، وهم يعلمون جيدًا أنه أمر ليس جيد بالنسبة لهم.

ووجدت دراسة جديدة أن الهواتف الذكية لدينا يمكن أن تؤدي لمزيد من الضرر، أكثر مما كان يعتقد في الماضي، خاصة للعينين.

وكشف التقرير الذي تم نشره في موقع BMC المتخصص في طب العيون أن الأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت على هواتفهم الذكية أكثر عرضة لمرض جفاف العين، وعندما ابتعد هؤلاء الأطفال عن هواتفهم لمدة شهر كامل، تقل احتمالية تعرضهم للإصابة.

ومرض جفاف العيون، يحدث عندما لا تنتج العينين ما يكفي من الدموع، ومن أعراضه احمرار العينين، والانتفاخ، وغالبا ما يصيب كبار السن.وعندما نحدق في الشاشات، تتبخر الدموع من العيون، بشكل أسرع، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض جفاف العين.

وفي دراسة أجرتها مؤسسة BMC لأمراض العيون على 916 من الأطفال الكوريين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عام، أن ما نسبته 97% منهم مصاب مرض جفاف العين، بسبب تعرضه للهواتف الذكية ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، مقارنة مع 37 دقيقة يوميًا لنسبة 3% من الأطفال لم يصابوا بأي أعراض.

وقالت تانيا جودين، المتخصصة في أمراض العيون إن الإفراط في استخدام شاشات يؤدي إلى ما يعرف باسم “إجهاد العين الرقمي”.

ولكن أكثر من 30% من الآباء والأمهات الذين يقولون انهم قلقون جدًا بشأن تأثير الأجهزة الرقمية على عيون الأطفال، تسمح لأطفالهم لقضاء أكثر من ثلاث ساعات يوميًا للنظر في الشاشات.

وتنصح جودين بضرورة استخدام الشاشات خلال النهار في حدود صحية، مع حجبها قبل النوم لمدة ساعة على الأقل.