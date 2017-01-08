أمير الرياض يأمر بتكريم مقيم سوداني تعاون مع رجال الأمن

وجه أمير منطقة الرياض، مدير شرطة المنطقة بتكريم الوافد عبدالله الصادق محمد “سوداني الجنسية” ومنحه شيك بمبلغ 10 آلاف ريال وشهادة شكر لقاء مساعدته رجال الأمن في ضبط أحد الجناة، ما أدى لتعرضه لإصابة بليغة جراء ذلك.

وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد اشتبهت في شخص “أثيوبي الجنسية” يقيم في المملكة بصفة غير نظامية يسير في حي منفوحة حاملا بيده لفافة بلاستيك، وحال طلبت الفرق منه الوقوف لاذ بالفرار، حيث تمت متابعته وتصادف ذلك مع تواجد مقيم سوداني الجنسية قام بمساعدة طاقم الدورية في متابعة الجاني محاولا الإمساك به، ما أدى لتعرضه للإصابة جراء اعتداء الجاني عليه بضربه على رأسه بـ “مطرقة حديدية” كانت بحوزته.

وجرى إسعاف المصاب حيث تلقى العلاج اللازم، وضبط الجاني، وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاثة قوارير مليئة بالعرق المسكر جرى تحريزها و إيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

من جانبه عبر المقيم “عبدالله الصادق محمد “عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على كريم اهتمامها وعنايتها، مؤكداً أن ما قام به يعد واجب عليه تجاه هذا البلد المعطاء مثمناً حسن استقبال مدير شرطة الرياض له.