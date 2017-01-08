 أمير الرياض يأمر بتكريم مقيم سوداني تعاون مع رجال الأمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيران: “لن نرسل حجاجنا العام المقبل” خطوبة طفلين عمرهما 7 و 4 سنوات (فيديو) سيارة “مجنونة” تقتحم مطعما بطريقة مروعة ! رئيسة حزب أمريكي: واشنطن تمول وتسلح داعش والقاعدة لاستخدامهم في التدخل بأي بلد تريد تدميره غداً .. الرئيس اللبناني يزور المملكة لتحريك عدة ملفات بينها الهبة السعودية للجيش أمير الرياض يأمر بتكريم مقيم سوداني تعاون مع رجال الأمن هيئة الإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق احذر.. الهواتف الذكية قد تدمر عيون طفلك صحة حفر الباطن تعقيبا عن مواطن يتفاجأ بإختفاء جثة مولوده بمستشفى الولادة والأطفال” : عدم وجود حمل او ولادة العميد الغفيلي يثمن دور تراحم حائل مع أنشطة سجون المنطقة “السعودية للكهرباء” تطلق حملة توعوية للسلامة الكهربائية لمدة ثلاثة أشهر بجميع مناطق المملكة فريق حملة (حائل تبي منا) النسائي يزور الابتدائية (33)

أمير الرياض يأمر بتكريم مقيم سوداني تعاون مع رجال الأمن

أمير الرياض يأمر بتكريم مقيم سوداني تعاون مع رجال الأمن
المناطق-الرياض

وجه أمير منطقة الرياض، مدير شرطة المنطقة بتكريم الوافد عبدالله الصادق محمد “سوداني الجنسية” ومنحه شيك بمبلغ 10 آلاف ريال وشهادة شكر لقاء مساعدته رجال الأمن في ضبط أحد الجناة، ما أدى لتعرضه لإصابة بليغة جراء ذلك.

وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد اشتبهت في شخص “أثيوبي الجنسية” يقيم في المملكة بصفة غير نظامية يسير في حي منفوحة حاملا بيده لفافة بلاستيك، وحال طلبت الفرق منه الوقوف لاذ بالفرار، حيث تمت متابعته وتصادف ذلك مع تواجد مقيم سوداني الجنسية قام بمساعدة طاقم الدورية في متابعة الجاني محاولا الإمساك به، ما أدى لتعرضه للإصابة جراء اعتداء الجاني عليه بضربه على رأسه بـ “مطرقة حديدية” كانت بحوزته.

وجرى إسعاف المصاب حيث تلقى العلاج اللازم، وضبط الجاني، وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاثة قوارير مليئة بالعرق المسكر جرى تحريزها و إيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

من جانبه عبر المقيم “عبدالله الصادق محمد “عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على كريم اهتمامها وعنايتها، مؤكداً أن ما قام به يعد واجب عليه تجاه هذا البلد المعطاء مثمناً حسن استقبال مدير شرطة الرياض له.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>