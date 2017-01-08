غداً .. الرئيس اللبناني يزور المملكة لتحريك عدة ملفات بينها الهبة السعودية للجيش

من المقرر أن يزور الرئيس اللبناني ميشال عون المملكة غداً، يرافقه وفد رفيع المستوى، في زيارة تستمر يومين، فيما أكد وزير الدفاع اللبناني أن الزيارة ستحرك أكثر من ملف، وليس الهبة السعودية للجيش اللبناني فقط.

ووفقا لـ”عكاظ”، أكد السفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى أن الرئيس عون حرص أن تكون أول زيارة خارجية له بعد انتخابه إلى المملكة، تأكيداً لمكانتها الكبيرة لدى لبنان شعباً وحكومة، واصفاً إياها بـ”التاريخية”.

وأضاف، أن الزيارة المرتقبة غداً، ستتضمن لقاءات شاملة في مختلف المجالات، حيث يضم الوفد المرافق للرئيس سبعة وزراء، هم وزراء (المالية، والتربية، والخارجية، والدفاع، والداخلية، والإعلام، والاقتصاد والتجارة).

من جانبه، أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف أن زيارة عون تتخطى السعي لتحريك الهبة السعودية المجمدة المقدمة للجيش اللبناني، لكنها ستحرك أكثر من ملف.

وأضاف أن حصر الزيارة بموضوع الهبة يظلم كلاً من لبنان والمملكة، باعتبار أن الزيارة لها أهداف أكبر وأهم، متوقعاً أن تنعكس جولة عون الخليجية إيجابياً على لبنان.