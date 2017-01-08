 رئيسة حزب أمريكي: واشنطن تمول وتسلح داعش والقاعدة لاستخدامهم في التدخل بأي بلد تريد تدميره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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رئيسة حزب أمريكي: واشنطن تمول وتسلح داعش والقاعدة لاستخدامهم في التدخل بأي بلد تريد تدميره

رئيسة حزب أمريكي: واشنطن تمول وتسلح داعش والقاعدة لاستخدامهم في التدخل بأي بلد تريد تدميره
المناطق - الرياض

أكدت الدكتورة جيل ستين؛ رئيسة حزب الخضر في أمريكا، ما أشار إليه محللون سياسيون من دعم أمريكي للجماعات الإرهابية في العالم، لتحقيق أهدافهم التدميرية لدول معينة.

وقالت ستين عبر تغريدة بلغتها الإنجليزية في حسابها بموقع التواصل “تويتر”، ما لم تعرفوه عن أمريكا.. أنها تمول وتسلح الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة من أجل استخدامهم في  التدخل في أي بلد تريد تدميره.

وكان محللون وصحفيون، أكدوا في أوقات سابقة، أن الولايات المتحدة أعادت تفعيل “تنظيم داعش” بعد تغييبه سابقاً, لارتكاب ما لا يستطيع الجيش الأميركي فعله من ممارسات تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

كما تم صنع وتدريب عناصر جديدة ضمن التنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية ليتمكنوا من الحكم والسيطرة على الأرض، وبحوزته العناصر والأسلحة والأموال.

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