 (فيديو) سيارة “مجنونة” تقتحم مطعما بطريقة مروعة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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(فيديو) سيارة “مجنونة” تقتحم مطعما بطريقة مروعة !

المناطق - وكالات

اقتحمت سيارة تقودها امرأة مسنة مطعما بطريقة مروعة، في لحظة مفاجئة مثيرة الذعر والهلع، وذلك بمنطقة فولرفيل بولاية ميشيغان الأميركية.

وكانت السيدة تقود سيارتها ذات الدفع الرباعي عندما اخطأت في التقدير فبدلاً من أن توقف السيارة في الموقف أمام المطعم مباشرة باستخدام الفرامل، ضغطت على دواسة البنزين لتجد نفسها على بضع بوصات من الزبائن الذين نجوا بأعجوبة.

ولم يصب أحد في الحادث الدرامي، ولكن السيارة تركت وراءها فجوة في الجدار الأمامي للمطعم الذي هشمته في رحلتها العنيفة.

وكانت السائقة التي تبلغ من العمر 74 عاما تعاني من مرض السكري، عندما شعرت بارتعاش أثناء القيادة وفقا لتقرير الشرطة، ما أدى لحصول هذه المأساة.

وقالت المسنة إنها كانت قد قررت مغادرة الطريق السريع لتناول وجبة بالمطعم مع ابنتها واثنين من حفدتها الذين كانوا معها بالسيارة.

وفي الوقت الذي وصلت فيه موقف السيارات المرافق للمطعم، وبدلا من أن تدوس على الفرامل وتوقف السيارة، أخطأت وداست على البنزين بقوة لتجد نفسها في هذه المعمعة الرهيبة.

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