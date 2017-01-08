خطوبة طفلين عمرهما 7 و 4 سنوات

أقام مواطن مصري وشقيقه في محافظة القليوبية حفلا لخطوبة ابنيهما زين خالد زهران (تلميذ بالصف الثاني الابتدائي عمره 7 سنوات) وابنة عمه فريدة إسلام زهران (التي لم تلتحق بالتعليم بعد وعمرها 4 سنوات)، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه.

وقال مغردون نقلا عن أقارب العروسين أن العائلة كلها احتفلت بالخطوبة وأنها أرادت إقامة الاحتفال من أجل أن يكون زين زوجاً لفريدة في المستقبل عندما يكبران ويبلغان السن القانونية.

والد الطفلة قال إنه بعد نجاح نجل شقيقه زين في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في المدرسة أراد مكافأته فاتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما.

وكانت منظمات حقوقية مصرية معنية بشؤون الطفل والأسرة قد طالبت من قبل بمحاكمة أهالي طفلين عروسين في الدقهلية، بسبب حفل خطوبة الطفل محمود حسن عطية البالغ من العمر 9 سنوات على ابنة عمه نبيلة عبدالسلام البالغة من العمر 8 سنوات، بتهمة انتهاك حقوق قاصر، مؤكدةً أن ما حدث هو جريمة.