 إيران: “لن نرسل حجاجنا العام المقبل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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إيران: “لن نرسل حجاجنا العام المقبل”

إيران: “لن نرسل حجاجنا العام المقبل”
المناطق-يوسف المطيري

قررت إيران حرمان مواطنيها من تأدية مناسك الحج، للعام الثاني على التوالي، بحجة أن السلطات في المملكة لم توجه إليها الدعوة للمشاركة في الأعمال التحضيرية.

وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، “بهرام قاسمي”، قرار منع الحجاج بأن المشاركة في الموسم تحتاج إلى تنسيق وتحضيرات سابقة من كل طرف كي لا تواجه الحملات مشكلات وعراقيل، موضحاً أن الظروف السياسية بين إيران والمملكة، وعدم وجود أي اتصال بين الطرفين، يمنعان هذا التنسيق، ولهذا فإن إيران لم تخطط لإرسال حجاجها إلى مكة المكرمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد وجهت الدعوة لأكثر من 80 دولة إسلامية وغير إسلامية، بينها إيران لحضور اجتماع ترتيبات الحج ولتنظيم حضور حجاجها للعام المقبل المقرر عقده في وقت لاحق.

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