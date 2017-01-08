 أمير الباحة يتفقد محافظة الحجرة غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يتفقد محافظة الحجرة غدا

أمير الباحة يتفقد محافظة الحجرة غدا
المناطق-عبدالرحمن سفر

يقوم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بزيارة تفقدية لمحافظة الحجرة يوم غد الاثنين .
واوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي بان الزيارة تاتي في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف على الخدمات التى تقدم للمواطنين .
مضيفا ان سموه الكريم سوف يفتتح المباني الإضافية للمحافظة وتاتي ضمن تطوير المحافظات التي وجه بها سموه الكريم حيال العمل على تطويرها واستكمال كافة البنى التحتية لها .
كما يستعرض سموه مشاريع الادارات الحكومية بالمحافظة ويلتقي خلال زيارته بالمشايخ والعرفاء وأهالي المحافظة كما يقوم سمو امير الباحة بتدشين ادارة الإشراف على المراكز الصحية بالمحافظة .
واعرب الدكتور فيحان العتيبي محافظ الحجرة وأهالي المحافظة عن سعادتهم وبالغ سرورهم على هذه الزيارة والتى ستسهم باذن الله في تحقيق تطلعات اهالي محافظة الحجرة .

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