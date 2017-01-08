 “هدف” يطلق بوصلة الكترونية تتيح سهولة الوصول لبرامج التدريب والتوظيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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“هدف” يطلق بوصلة الكترونية تتيح سهولة الوصول لبرامج التدريب والتوظيف

“هدف” يطلق بوصلة الكترونية تتيح سهولة الوصول لبرامج التدريب والتوظيف
المناطق- واس

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بوصلة هدف التي تتيح الكترونيا سهولة وصول عملائه من الأفراد والمنشآت إلى برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق، ومساعدتهم في تحديد أفضل البرامج الملائمة لاحتياجاتهم.
وأوضح نائب المدير العام لخدمة العملاء بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سامر بن رشيد الريّان، أن ذلك يأتي في ظل تعدد برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها “هدف” لعملائه الأفراد “باحث عن عمل، موظف، رائد أعمال، طالب، والمنشآت”، وأن الخدمة – بوصلة هدف – مزوَّدة بقائمة لترشيح برامج وخدمات الصندوق، التي يتجاوز عددها 30 برنامجا وخدمة، بناءً على معايير ترشيح تحدد الحالة الوظيفية للمستفيد من الأفراد، ونوع الخدمة التي يطلبها.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة ترشيح خاصة بقسم الأفراد في الموقع، وأخرى خاصة بقسم المنشآت، مبينا أن معايير الترشيح التي يبلغ عددها 22 معيارًا، مصنفة إلى فئات تساعد زائر الموقع على استخدام القائمة بسهولة وتحديد احتياجه بدقة، مثل ” المهنة، والعمر، والاحتياج، والمجال المهني”، وذلك لتعامل الصندوق مع فئتين أساسيتين من العملاء في القطاع الخاص.
وأبان أن الخدمة تحدد أكثر البرامج ملائمة لاحتياجات العميل، مع إمكانية استفادته من بقية برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق، حيث تتميز صفحة “بوصلة هدف”، بسهولة التعامل مع محتوياتها المتعددة وفق تسلسل ميسر للاستخدام، ويتيح لمتصفح الموقع سهولة الوصول إلى أية معلومة عن الخدمات والبرامج التي يقدمها “هدف”، وتربط الصفحة اختيارات المستخدم بنتائج البحث بشكل آلي، لتسهيل استعراض البرامج التي ترشحها البوصلة، وعند اختيار أحد المعايير من القائمة، تظهر البرامج المرتبطة به بشكل سلس وسريع، وتتغير نتائج البحث مع كل عملية اختيار يدخلها المستخدم إلى القائمة.
يذكـر أنه يمكن الوصول إلى خدمة “بوصلة هدف” من خلال قسم “البرامج والخدمات” في الصفحة الرئيسية لموقع “هدف”، أو من خلال الرابط التالي : www.hrdf.org.sa .

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