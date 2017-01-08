البحرين: القبض على متورطين في تهريب إرهابيين من سجن «جو»

كشف اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بمملكة البحرين عن وجود تواطوء في العملية المسلحة التي مكنت بعض المحكومين في قضايا إرهابية من الهروب من سجن “جو” مطلع يناير الجاري وفق نتائج التحقيق المبدئية التي توصلت اليها اللجنة المشكلة لهذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريح صحافي له ظهر اليوم الأحد عقب الإجتماع النيابي مع وزارة الداخلية والذي عقد برئاسة أحمد الملا رئيس مجلس النواب البحريني، وبحضور الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك لإطلاع المجبس على مستجدات الساحة الأمنية، والتدابير التي تم اتخاذها في كافة الأصعدة.

وأكد اللواء الحسن في تصريحه القبض على عدد من العناصر التي ثبت تورطها، مشدداً على أن هناك عناصر أخرى ثبت تورطها ومشاركتها في عملية الهجوم الإرهابية التي استهدفت سجن “جو” جنوب العاصمة البحرينية وسيتم الإعلان عنها مساء اليوم.