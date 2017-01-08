 السجن 5 سنوات لمدمن مخدرات يؤيد “داعش” بكتابة اسم قائدهم على الجدران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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السجن 5 سنوات لمدمن مخدرات يؤيد “داعش” بكتابة اسم قائدهم على الجدران

السجن 5 سنوات لمدمن مخدرات يؤيد “داعش” بكتابة اسم قائدهم على الجدران
المحكمة الجزائية
المناطق- الرياض

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مدمن مخدرات ومسكرات مدة خمس سنوات لتأييده تنظيم “داعش” الإرهابي عبر كتابته على الجدران ما يؤيد هذا التنظيم.

وجاء بالحكم الابتدائي ثبوت إدانة المدعى عليه -مواطن- بتأييده تنظيم “داعش” من خلال قيامه بكتابة اسم قائد التنظيم واسم التنظيم على الجدران وترديده عند القبض عليه أنه من داعش.

ولأن الأحكام السابقة لم تردعه عن أفعاله الجرمية فقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة. كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرب المسكر وتعاطي الحبوب المخدرة، وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملاء من المسلمين حد المسكر.

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