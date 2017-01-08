منتدى أندية الظل ينظم مؤتمرا صحفياً

تقيم اللجنة الرئيسية لمنتدى أندية الظل السعودي بين الواقع والمأمول مساء اليوم ( الاثنين 11/4/1438 ) مؤتمر اعلامي بمقر النادي العربي بعنيزة لعرض الفعاليات التى ستقدم فى المنتدى بدأ من يوم غدا بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي .. وسيشارك فى المؤتمر النجم الجزائري الدولي الشهير وقائد منتخب الجزائر السابق رابح ماجر وعبدالعزيز الدرع رئيس النادي العربي ود. عبدالملك عبدالرحيم مدير الأكاديميه الأولمبيه في دولة الإمارات وعلي اليامي المستشار الإعلامي بمركز الجودة الشاملة في دبي وأحمد الكمالي رئيس اتحاد العاب القوى في دولة الامارات

جدير ذكره بأن الهدف العام للمنتدى يتمثل بتنشيط وتنمية إمكانيات القطاع الرياضي العريض بغرض الاستفادة القصوى من مخرجاته المأمولة لذا تم دعوة شركات عالمية متخصصة في المجالات الرياضية والثقافية للملتقى الى جانب وضع خارطة إعلامية وإعلانية واضحة ومركزة لأعمال المنتدى وغاياته تخاطب الجهات المستهدفة بلغة تتناسب مع أهدافه والتركيز على شركات نوعية عملاقة تعمل في المجالات المستهدفة ولديها القدرة البشرية والمالية وعرض تجارب وممارسات علمية وعملية حديثة الحرص على توقيع عقود حقيقية مع الشركات العالمية ورجال الأعمال أثناء انعقاد فعاليات المنتدى مع اهمية توفير بحوث عملية اقتصادية حول الإمكانات المتاحة لدى أندية الظل وضرورة تفعيلها والاستفادة القصوى منها