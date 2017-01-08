 صفقة خاصة على “الطيار” بأعلى من سعر التداول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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صفقة خاصة على “الطيار” بأعلى من سعر التداول

صفقة خاصة على “الطيار” بأعلى من سعر التداول
المناطق _متابعات

تم تنفيذ صفقة خاصة، اليوم الأحد، بالسوق السعودي على سهم الطيار للسفر، بعدد أسهم بلغ 646 ألف سهم، بلغت قيمتها 25.84 مليون ريال، عند سعر 40 ريالاً للسهم، وهو أعلى من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات “تداول”؛ فقد تم تداول السهم بين مستويات 38.40 ريال، كأدنى سعر له حتى هذه اللحظات، و39.40 ريال، كأعلى سعر يصل إليه في هذه الأثناء.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة

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