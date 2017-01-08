 “الشباب” يخرج عن صمته ويكشف سبب غياب “الجابر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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“الشباب” يخرج عن صمته ويكشف سبب غياب “الجابر”

“الشباب” يخرج عن صمته ويكشف سبب غياب “الجابر”
المناطق _متابعات

خرج نادي الشباب عن صمته، وأعلن أخيرًا سبب اختفاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سامي الجابر، عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عديد من الأسئلة حول أسباب اختفاء الجابر، في ظل عدم وجود أية أخبار معلنة عما قد يحول بينه وبين حضور تدريبات الفريق، قبل أن ينهي النادي هذا الجدل بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وقال نادي الشباب، الأحد (8 يناير 2017)، إن الجابر يتواجد حاليًا في دورة المدربين “Pro”، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي في الدوحة، حتى يوم الخميس المقبل.

وكان الجابر، قد غاب عن أول تدريب للفريق، عقب نهاية الإجازة التي منحها المدير الفني للاعبي، والتي وصلت إلى خمسة أيام متواصلة.

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