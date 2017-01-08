 مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع أكثر من 133 ألف سلة غذائية لـ 800 ألف مستفيد في إدلب وحلب وحماة واللاذقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع أكثر من 133 ألف سلة غذائية لـ 800 ألف مستفيد في إدلب وحلب وحماة واللاذقية

مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع أكثر من 133 ألف سلة غذائية لـ 800 ألف مستفيد في إدلب وحلب وحماة واللاذقية
المناطق _واس

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع سلال غذائية في مخيم كفر حوم بمحافظة إدلب ريف ادلب الشمالي ومخيم الكمونة بمنطقة سرمدا بمحافظة ادلب.
وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي أن المركز بدأ التوزيع في مخيم كفر حوم وفي مخيم الكمونة عن طريق منظمة الإغاثة التركية وفق البرنامج التنفيذي الموقع بين المركز والمنظمة حيث من المقرر توزيع أكثر من 133 ألف سلة غذائية ليستفيد منها أكثر من 800 ألف فرد من الأشقاء المنكوبين في أربع محافظات هي إدلب ، حلب ،حماة واللاذقية تحت إشراف فريق مختص من المركز.
وأفاد معاليه أن هناك برامج تنفيذية عاجلة سيقدمها المركز خلال الأيام القليلة القادمة للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تشمل توفير المواد الغذائية والإيوائية والكسوة الشتوية ويشرف عليها فريق مختص من المركز يتواجد حالياً بالمنطقة الحدودية, وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين, سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة وأن يوفقهم لكل خير.

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