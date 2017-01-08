جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل تعلن موعد بدء مرحلة القبول الثانية للعام الجامعي 1438هـ في التعلم عن بعد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام عن موعد بدء مرحلة القبول الثانية في برنامج ” التعلّم عن بعد ” ، في تخصص ” إدارة الأعمال ” للعام الجامعي 1437-1438هـ ، وذلك اعتباراً من مساء يوم الاثنين الموافق 18 /4 /1438هـ ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 من ربيع الآخر ، وسيتم إعلان نتائج القبول للطلبة المستجدين برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني الشخصي حسب ما هو مدخل على نظام القبول والتسجيل من قبل المتقدمين ومن خلال حساب المتقدم في بوابة نظام القبول والتسجيل في الجامعة ، فيما ستبدأ الدراسة في البرنامج في الـ 8 من جمادى الأولى المقبل.

وأوضحت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد أن هذا القبول يعد بمثابة منح فرصة القبول لحديثي التخرج من الثانوية العامة مع ضرورة عدم وجود قبول متعدد للمتقدم مؤكدة على أن جميع الاختبارات النهائية تُقدم في مقر الجامعة بالدمام ، أو الفروع المتاحة ، وأن آلية التحويل من نظام الدراسة في ” التعلم عن بعد ” إلى ” الانتظام ” تخضع لتحقيق المعدل المطلوب إضافة لعملية المفاضلة ، وبحسب المقاعد الشاغرة في الكلية ويفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبي أو المحمول عند التقديم لتعبئة طلب الالتحاق ، بدلاً عن الأجهزة الكفية والهواتف الذكية التي قد لا تتوافق أو تدعم بعض البرمجيات المستخدمة في نظام القبول.