 الأمير سعود بن نايف : سيرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف : سيرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية

الأمير سعود بن نايف : سيرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية
المناطق _ فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن
عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه في ديوان الإمارة الدكتور سعيد عطية
أبو عالي ، وذلك لإهداء سموه نسخة من كتابه ( النبي الإنسان محمد صلى الله عليه
وسلم ) .

وقد ثمن سموه مبادرة الكاتب في إصدار كتاب يعنى بإبراز الجوانب الإنسانية في سيرة خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ، منوهاً بأن السيرة العطرة لخير الخلق – صلى الله عليه وسلم – مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية توجب على المسلم أن يتخذ منها مرجعاً شاملاً في تعاملاته .

و أكد سموه أن مبادرة الكاتب جاءت في وقتٍ تتعرض فيه دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التشويه من أرباب الفكر المنحرف الذين يجهلون عظيم رحمته وسمو خلقه وجميل رأفته بالناس مما استدعى بيان إنسانيته – صلى الله عليه وسلم – وبيان مواقفه الإنسانية مصداقاً لقوله تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) الآية ، متمنياً سموه للكاتب التوفيق والسداد مثنياً على جهوده المستمرة في مجال التأليف والنشر .

من جانبه قدم الدكتور أبو عالي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على حفاوة الاستقبال و إشادة سموه بمحتوى الكتاب وأهميته.

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