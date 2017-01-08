صحة تبوك تدعو المتبرعين بالدم لتسلم ميداليات” الإستحقاق”

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عن وصول ميداليات وشهادات لـ١١ متبرعا من الدرجة الثالثة ودعت المواطنين التالية أسمائهم إلى مراجعة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية لإستلام شهاداتهم وميدالياتهم وهم:

بديع احمد عودة الجهني، سليمان مطير حمدان الحويطي ، حماد حميدان سلمان المرواني، خالد عويض مسلم العطوي ، فؤاد مرضي بخيت العنزي ، ابراهيم سالم سليمان الحويطي، صالح علي صالح ابو هرير ، شهاب احمد مصطفى الحربي ، وسام حسان محمد مطر ، محمد رافع صقر الرويلي ، احمد علي مسعود الحريطي