 صحة تبوك تدعو المتبرعين بالدم لتسلم ميداليات” الإستحقاق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤسسة النقد تمنع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة المملكة والنيجر توقعان 3 اتفاقيات أبرزها في التعاون الأمني خادم الحرمين الشريفين والرئيس النيجري خلال جلسة المباحثات الحمله الوطنيه للسلامه و الكهربائيه مدير تعليم الباحة يترأس الجلسة الأولى لأعمال المجلس التعليمي للمنطقة امانة الباحة تغلق 7 محلات وتحرر 20 مخالفة في جولات ميدانية تعليم الباحة بداية الفترة الاولى للاختبارات الساعة الثامنة صباحا صحة تبوك تدعو المتبرعين بالدم لتسلم ميداليات” الإستحقاق” الأمير سعود بن نايف : سيرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 15 في حادثة الدهس جنوب القدس جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل تعلن موعد بدء مرحلة القبول الثانية للعام الجامعي 1438هـ في التعلم عن بعد مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع أكثر من 133 ألف سلة غذائية لـ 800 ألف مستفيد في إدلب وحلب وحماة واللاذقية الأمير خالد الفيصل يطلع على مقترحات تنفيذ طريق الملك فيصل الدائري بجدة

صحة تبوك تدعو المتبرعين بالدم لتسلم ميداليات” الإستحقاق”

صحة تبوك تدعو المتبرعين بالدم لتسلم ميداليات” الإستحقاق”
المناطق _تبوك
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عن وصول ميداليات وشهادات لـ١١ متبرعا من الدرجة الثالثة ودعت المواطنين التالية أسمائهم إلى مراجعة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية لإستلام شهاداتهم وميدالياتهم وهم:
بديع احمد عودة الجهني، سليمان مطير حمدان الحويطي ، حماد حميدان سلمان المرواني، خالد عويض مسلم العطوي ، فؤاد مرضي بخيت العنزي ، ابراهيم سالم سليمان الحويطي، صالح علي صالح ابو هرير ، شهاب احمد مصطفى الحربي ، وسام حسان محمد مطر ، محمد رافع صقر الرويلي ، احمد علي مسعود الحريطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>