 امانة الباحة تغلق 7 محلات وتحرر 20 مخالفة في جولات ميدانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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امانة الباحة تغلق 7 محلات وتحرر 20 مخالفة في جولات ميدانية

امانة الباحة تغلق 7 محلات وتحرر 20 مخالفة في جولات ميدانية
المناطق _عبدالرحمن سفر
صادرت أمانة منطقة الباحة مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .
واوضح أمين  منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي بان  الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة تواصل  وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين .
مشيرا بان  الحملة أسفرت عن ضبط كميات  تقدر بـ “653” كجم من أصناف الخضار واللحوم والدجاج و600 كجم مواد معلبة والأغذية الفاسدة وتم مصادرتها وإتلافها ‘ فيما تم إغلاق سبع محلات شملت مطعمين وملحمة ومحل تحلية مياه ومحل بيع مكسرات ومخبز ومحل للتمور وذلك بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية والنظافة وتداولها بطريقة غير صحية. بالإضافة إلى إنذار 15 محلات وتغريم 5 محلات
و دعا المهندس المجلي المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية والاتصال على مركز طوارئ الأمانة 940 أو تقديم بلاغ عبر موقع الامانة , مشدداً على التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم التعاون وتقديم المصلحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر على العاملين.

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