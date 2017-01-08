مدير تعليم الباحة يترأس الجلسة الأولى لأعمال المجلس التعليمي للمنطقة

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش اليوم الجلسة الأولى لأعمال المجلس التعليمي للمنطقة والمنعقدة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم بالباحة وذلك بحضور مدير التعليم بمحافظة المخواه الأستاذ علي خيران الزهراني وجميع أعضاء المجلس بقسمي البنين والبنات (عبر الدائرة المغلقة)

وبدئ المجلس بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الكريم تلاها الطالب أنس إبراهيم أبو القرون

عقب ذلك ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة كلمة رحب فيها بأعضاء المجلس ونوه بالدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة ، كما أكد على أهمية المجلس التعليمي و ما يقوم به من دور بناء في الرقي بالميدان التربوي في المنطقة ، من خلال ما يجب أن يضطلع بمهام وقرارات كبيرة تهدف إلى تطوير التعليم في المحافظة وتجويد العمل التربوي و وضع الحلول والمعالجات التربوية اللازمة للمشكلات التربوية التي قد تقع في الميدان، ورسم الخطط والتطلعات التي تتفق مع توجهات الوزارة نحو الرقي بمستوى الأداء التربوي والتعليمي وتحسين المخرجات مع تحسين مستوى الأداء وتقويمه ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة، ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللا مركزية ودعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام .

بعد ذلك استعرض علي خيران الزهراني منجزات التعليم في محافظة المخواه خلال الفترة المنصرمة من العام الدراسي والتي حظيت بعدد من الإشادات على المستوى الوزاري.

إثر ذلك استعرض أمين إدارة التعليم بمنطقة الباحة خميس بن عبد الرحمن القفعي أبزت المنجزات التعليمية في الفصل الدراسي الأول وأبرز مهام المجلس كما عرض على المجتمعين مناقشة الموضوعات المقترحة من قبل رئيس المجلس وأعضائه

وتخلل اللقاء مبادرتين عرضهما تعليم الباحة تمثلت الأولى في مبادرة وحدة تطوير المدارس بعنوان (تحسين الكفايات اللازمة لمعلمي اللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية الأساسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية) تناول خلال الأستاذ عمر الخشل مشرف تطوير المدارس بالشرح أهدافها وآلية تنفيذها وكذلك الفئة المستهدفة منها ومدة التنفيذ،

كما عرض مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الباحة الأستاذ علي عواض عبدالله المبادرة الأخرى تحت عنوان (كمرات المراقبة في المدارس) بين خلالها أهداف المشروع ودوره في حماية المنشآت التعليمية وقدرته على ضبط واكتشاف الظواهر ومعالجتها

فيما ناقش اللقاء العديد من الموضوعات والمحاور المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها دراسة افتتاح مكتب للتعليم في محافظة بني حسن وكذلك توزيع اللجان العامة من أعضاء المجلس إلى أربع لجان تعنى بتحسين وتجويد الأداء تشمل لجنة الشراكة والتطوير ولجنة الظواهر السلوكية والتربوية ولجنة المبادرات وكذلك لجنة متابعة تطوير الأداء، وقد خلص المجلس إلى العديد من التوصيات التي أقرها أعضاؤه.

وفي الختام استمع الجميع لعدد من المداخلات والإضاءات من أعضاء المجلس والتي تم مناقشتها وعرضها على أعضاء المجلس،