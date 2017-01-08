المملكة والنيجر توقعان 3 اتفاقيات أبرزها في التعاون الأمني خادم الحرمين الشريفين والرئيس النيجري خلال جلسة المباحثات

وقعت حكومتا المملكة والنيجر ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم ضمن جلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس النيجري ايسوفو محمد اليوم في الرياض.

وكانت المذكرة الأولى عن التعاون الأمني، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن الربيعان، ومن جانب النيجر وزير الدفاع الوطني كالا موتاري .

كما تم توقيع مشروع اتفاقية بناء وتجهيز مدارس ابتدائية في جميع الأقاليم بجمهورية النيجر، ومشروع اتفاقية سد كنداجي.

واختصّت الثالثة بالمرحلة الخامسة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية، وقعها من الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف البسام، ومن جانب النيجر وزيرة التخطيط كان عايشتو بولاما.