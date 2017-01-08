 الزهراني مديرًا لمكتب التعليم بشرق الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الزهراني مديرًا لمكتب التعليم بشرق الرياض

الزهراني مديرًا لمكتب التعليم بشرق الرياض
المناطق _عادل الزهراني
صدر قرار مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بتكليف الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني ، مديراً لمكتب  التعليم بشرق الرياض.

والجدير بالذكر أن أ.سعيد الزهراني يعد أحد القيادات البارزة والمميزة في الميدان التربوي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود.

وقد تدرج في عمله بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض  حيث عمل معلماً ، ثم وكيلاً ثم قائماً بأعمال الإدارة ثم مشرفاً تربوياً لمادة الرياضيات، قبل أن يصبح مساعداً لمدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية بشرق الرياض، وسبق له العمل موفداً في مملكة البحرين لمدة أربع سنوات .

ومن جانبه عبر الأستاذ سعيد عن شكره وتقديره لمساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للثقة الممنوحة له
كما شكر الزهراني مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ خالد الدوسري.
والشكر موصول لسعادة مديرعام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع ،،
سائلا الله أن يعينه ويكون عند حسن ظن الجميع .

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