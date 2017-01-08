بدمائنا .. نجدد البيعة والولاء حملة للتبرع بالدم بصحة نجران

نظمت صحة منطقة نجران، ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم حملة للتبرع بالدم التطوعي وذلك في مجمع ريحانا.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة نجران نظمت حملة تبرع بالدم تحت شعار( بدمائنا .. نجدد البيعة والولاء ) وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا وحرصًا من الجميع الذين تسابقوا للتبرع بدمائهم في أقوى صور التلاحم .

وتم توزيع نشرات تثقيفية عن أهمية التبرع بالدم وفوائده كونه عملا إنسانيا يسهم بإذن الله تعالى في إنقاذ المحتاجين من المرضى

وأضاف الصقور” أن من أهداف الحملة توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع وترسيخ مبدأ العمل التطوعي لتوفير كميات من الدم لمحتاجيها من المرضى وتم توزيع نشرات تثقيفية عن أهمية التبرع بالدم وفوائده.