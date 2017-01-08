 غرفة الخرج تطرح غدا 100 فرصة وظيفية أمام الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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غرفة الخرج تطرح غدا 100 فرصة وظيفية أمام الشباب

غرفة الخرج تطرح غدا 100 فرصة وظيفية أمام الشباب
المناطق _واس

تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج غداً الاثنين 100 فرصة وظيفية للشباب ، بالتعاون مع إحدى الشركة الوطنية ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك فهد بمدينة السيح .
وأكد أمين عام غرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات ، والإسهام في توفير فرص العمل، مبينا أن مركز التوظيف في غرفة الخرج يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم خلالها إتاحة الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة مقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر التي تهدف إلى مساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص ، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة ، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.

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