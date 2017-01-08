 محافظ الطائف يستقبل ابطال العالم في الرياضيات ويكرمهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ الطائف يستقبل ابطال العالم في الرياضيات ويكرمهم

محافظ الطائف يستقبل ابطال العالم في الرياضيات ويكرمهم
المناطق _عادل الزهراني

استقبل محافظ الطائف سعد الميموني اليوم الأحد الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الرياضيات الذهنية و ذلك في مكتبه بديوان المحافظة في الخالدية.
و قام  الميموني  بتكريم صاحب المركز الأول الطالب محمد ثنيان الشنبري و صاحب المركز الثاني الطالب مشعل السواط و صاحب المركز الثالث الطالب ماجد الطويرقي و هنأهم بالمستوى المميز الذي اظهروه في مادة الرياضيات الذهنية مؤكداً ان المستقبل أمامهم مشرق  و ينتظر منهم الكثير لخدمة دينهم و وطنهم .
كما قدمت شركة الاتصالات السعودية هدايا  للطلاب الأوائل مساهمة منها في تكريمهم .
حضر الاستقبال مدير عام مدارس الأندلس حسين الحمياني  و قائد مدرسة الأندلس الأهلية عبدالعزيز الثبيتي  و مدير شركة الاتصالات بالطائف المهندس محمد العصيمي  و أولياء أمور الطلاب المكرمين.
من جهته  عبر مدير عام مدارس الأندلس حسين الحمياني عن شكره و تقديره لمحافظ الطائف على اللفته الكريمة  و مساهمته في تكريم ابطال العالم في الرياضيات مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه برامح و أنشطة مدارس الأندلس من معالي محافظ الطائف

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