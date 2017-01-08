محافظ الطائف يستقبل ابطال العالم في الرياضيات ويكرمهم

استقبل محافظ الطائف سعد الميموني اليوم الأحد الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الرياضيات الذهنية و ذلك في مكتبه بديوان المحافظة في الخالدية.

و قام الميموني بتكريم صاحب المركز الأول الطالب محمد ثنيان الشنبري و صاحب المركز الثاني الطالب مشعل السواط و صاحب المركز الثالث الطالب ماجد الطويرقي و هنأهم بالمستوى المميز الذي اظهروه في مادة الرياضيات الذهنية مؤكداً ان المستقبل أمامهم مشرق و ينتظر منهم الكثير لخدمة دينهم و وطنهم .

كما قدمت شركة الاتصالات السعودية هدايا للطلاب الأوائل مساهمة منها في تكريمهم .

حضر الاستقبال مدير عام مدارس الأندلس حسين الحمياني و قائد مدرسة الأندلس الأهلية عبدالعزيز الثبيتي و مدير شركة الاتصالات بالطائف المهندس محمد العصيمي و أولياء أمور الطلاب المكرمين.

من جهته عبر مدير عام مدارس الأندلس حسين الحمياني عن شكره و تقديره لمحافظ الطائف على اللفته الكريمة و مساهمته في تكريم ابطال العالم في الرياضيات مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه برامح و أنشطة مدارس الأندلس من معالي محافظ الطائف