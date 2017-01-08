الشاعر أحمد الناصر الشايع إلى رحمة الله والصلاة عليه عصر الغد

‏بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره ،انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى الشاعر احمد الناصرالشايع بعد معاناة طويلة مع المرض،‏وسيصلى عليه بإذن الله عصر غدٍ الاثنين في جامع الراجحي فيالرياض.

‏رحمه الله واسكنه فسيح جناته وجمعنا به في الفردوس الاعلى وكل مسلم.

وهو أحمد بن ناصر بن علي بن شايع بن حمد بن محمد المسعري الزمامي الدوسري ولد في عام1339هـ في مدينة الزلفي، وهو شاعر مخضرم من شعراء النظم والمحاورة

حياته والشعر

نشأ وترعرع في الزلفي طوال حياته، بدأ بكتابة الشعر منذ أن كان عمره 14 سنة، عرف عنه أنه مننجوم شعر المحاورة ولقب بأمير شعراء المحاورة ولعب أول محاوراته في مدينة القريات الشمالية(قريات الملح سابقًا)، ولعب بعد ذلك مع كثير من عمالقة المحاورة في نجد في جيله أمثال عبدالله لويحانو علي أبو ماجد وناصر بن مشيب الشيباني وعلي القري و البحر وكانت هذه المرحلة الأولى ، ومن ثماجتمع مع شعراء الحجاز أمثال محمد الجبرتي ورشيد الزلامي وصياف الحربي ومطلق الثبيتي وخلفبن هذال ومستور العصيمي وفيصل الرياحي و غيرهم الكثير ، ومن شعراء الخليج مرشد البذال وصقرالنصافي ولعب المحاورة أيضا مع ابنه الأكبر محمد وشعراء محاورة أمثال سلطان الهاجري (وجنرالالشعر عبدالله بن شايق) وحبيب العازمي العتيبي وسعود الكريزي وسعود الجمعان المطيري وآخرين.

قضى قرابة ٨٢ عاما من عمره في مزاولة الشعر، حتى أن بعض الشعراء الذين مروا عليه في ساحةالمحاورة أعدوه مدرسة للشعر الشعبي نظما ومحاورة، وكتب كثيرا من القصائد التي غنّيت لاحقا من قبلبعض الفنانين الشعبيين المميزين مثل الفنان سلامة العبدالله والفنان حمد الطيار و الفنان خالد عبدالرحمنوالفنان عزازي وغيرهم الكثير، مرورا بفناني الخليج أمثال عائشة المرطا و علي عبدالستار.

عرف عنه أنه عاشق للبحور والأوزان الشعرية الطويلة التي يُعرف أن أحمد الناصر عشقها وابتكربعضها مثل المعوشر وغيره، له عدة دواوين صوتية وديوانه النصي الشهير (نسمات الربيع) الذي طبعللمرة الأولى سنة 1384هـ وقام بتقديمه الأستاذ عبدالكريم الجهيمان.والديوان الجديد تحت التنفيذ (ديواناحمد الناصر الشايع).