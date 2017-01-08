 صحة نجران تدشن نقطة الفحص والاستشارة والتوعية الصحية بالمحكمة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حضرها اكثر من 150 متخصص: مستشفى عسير يقيم ندوة عن إصابات وجراحة العظام مركزالقيادة والتحكم بصحة نجران ينفذ ندوات لمكافحة الكورونا الإطاحة بوافد بحوزته 450 حزمة قات في المزاحمية صحة نجران تدشن نقطة الفحص والاستشارة والتوعية الصحية بالمحكمة العامة أمريكا ضد بوتين..وترمب يعتبرها “ولولة صراخ” على هيلاري الشاعر أحمد الناصر الشايع إلى رحمة الله والصلاة عليه عصر الغد محافظ الطائف يستقبل ابطال العالم في الرياضيات ويكرمهم غرفة الخرج تطرح غدا 100 فرصة وظيفية أمام الشباب بدمائنا .. نجدد البيعة والولاء حملة للتبرع بالدم بصحة نجران الزهراني مديرًا لمكتب التعليم بشرق الرياض أمير نجران في افتتاح مقر أمانة المنطقة: المعالم التنموية شواهد شامخة على اهتمام القيادة ورخاء بلادنا فصاحة الطالبات تخطف إعجاب المدير العام “جماليات الخط العربي في معرض تعليم مكة”

صحة نجران تدشن نقطة الفحص والاستشارة والتوعية الصحية بالمحكمة العامة

صحة نجران تدشن نقطة الفحص والاستشارة والتوعية الصحية بالمحكمة العامة
المناطق _نجران

دشنت صحة نجران ممثلة بالصحة العامة إدارة التوعية وتعزيز الصحة  بالمنطقة نقطة الفحص والاستشارة الصحية بالمحكمة العامة لمدة يومين .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور انه تم تدشين نقطة الفحص صباح اليوم بحضور رئيس محاكم منطقة نجران الشيخ عبد العزيز بن محمد آل طالب و الطاقم الطبي لنقطة الفحص تأتي هذه النقطة من ضمن خطة التوعية والاستشارة الصحية لموظفي ومراجعي المحكمة العامة وتقدم الاستشارة الصحية التي تشمل ( فحص السكر- الضغط – الـوزن –  نشرات توعوية صحية – مكافحة التدخين – تطعيم الأنفلونزا الموسمية ) من قبل كادر طبي متخصص يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات مقام الوزارة لتفعيل النقاط الاستشارية داخل الإدارات الحكومية والتجمعات السكنية والمجمعات التجارية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>