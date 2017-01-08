صحة نجران تدشن نقطة الفحص والاستشارة والتوعية الصحية بالمحكمة العامة

دشنت صحة نجران ممثلة بالصحة العامة إدارة التوعية وتعزيز الصحة بالمنطقة نقطة الفحص والاستشارة الصحية بالمحكمة العامة لمدة يومين .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور انه تم تدشين نقطة الفحص صباح اليوم بحضور رئيس محاكم منطقة نجران الشيخ عبد العزيز بن محمد آل طالب و الطاقم الطبي لنقطة الفحص تأتي هذه النقطة من ضمن خطة التوعية والاستشارة الصحية لموظفي ومراجعي المحكمة العامة وتقدم الاستشارة الصحية التي تشمل ( فحص السكر- الضغط – الـوزن – نشرات توعوية صحية – مكافحة التدخين – تطعيم الأنفلونزا الموسمية ) من قبل كادر طبي متخصص يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات مقام الوزارة لتفعيل النقاط الاستشارية داخل الإدارات الحكومية والتجمعات السكنية والمجمعات التجارية .