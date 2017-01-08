 الإطاحة بوافد بحوزته 450 حزمة قات في المزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بوافد بحوزته 450 حزمة قات في المزاحمية

الإطاحة بوافد بحوزته 450 حزمة قات في المزاحمية
المناطق _الرياض

تمكنت شعبة إدارة البحث والتحري بشرطة المزاحمية من إلقاء القبض على سائق شاحنة دينا بحوزته 450 حزمة قات على طريق الرياض – المزاحمية.
وفي التفاصيل فقد اشتبه رجال الأمن في مركبة من نوع دينا يقودها وافد آسيوي وبعد إيقافه للتأكد من ملكية المركبة لاحظ رجال الأمن الارتباك عليه، وبعد تفتيش المركبة عثر على 450 حزمة قات داخل لفات قار تستخدم في عزل المنازل، وقد تم تسليم الشخص والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص.

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