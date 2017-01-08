مركزالقيادة والتحكم بصحة نجران ينفذ ندوات لمكافحة الكورونا

نضمت صحة نجران ممثلة بمركز القيادة والتحكم بالمديرية منصة مكافحة العدوى سلسلة من الندوات عن مرض فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الكورونا بمستشفى نجران العام ومستشفى شروره العام ومستشفى حبونا العام على ثلاث مراحل .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن برنامج المحاضرات بدأ صباح اليوم بندوة بعنوان احتياطات مكافحة العدوى في حالات فايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا ” بقاعة التدريب والتعليم الطبي المستمر بمستشفى نجران العام ،وقدم المحاضرة عدد من أخصائيي مكافحة العدوى ويتحدثون عن وبائيات مرض الكورونا وفرز واكتشاف الحالات وطرق الإبلاغ والتقصي الوبائي وإجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية ، واستهدفت جميع الممارسين في جميع المنشات الصحية الحكومية والخاصة ومعتمدة بواقع ٧ ساعات تعليم مستمر.

وبين الصقور أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام صحة المنطقة خالد بن عايض العسيري وذلك لتطوير المهارات لجميع الممارسين بالمرافق الصحية. مضيقآ أن الهدف من الندوات التعرف على التطورات المستجدة بفايروس كورونا وطرق العدوى والأعراض الإكلينيكية والإجراءات الوقائية التي يجب إتباعها لحماية الممارسين الصحيين ومنع انتشار هذا الفايروس .