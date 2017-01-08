 حضرها اكثر من 150 متخصص: مستشفى عسير يقيم ندوة عن إصابات وجراحة العظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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حضرها اكثر من 150 متخصص: مستشفى عسير يقيم ندوة عن إصابات وجراحة العظام

حضرها اكثر من 150 متخصص: مستشفى عسير يقيم ندوة عن إصابات وجراحة العظام
المناطق _عسير

نظم مستشفى عسير المركزي مؤخراً ندوه متخصصة في جراحه العظام بحضور عدد كبير من المتخصصين من داخل وخارج المنطقة يزيد عن ١٥٠ مشارك وقد تم عرض العديد من أوراق العمل من خلال ٣ جلسات علميه تخللها مناقشه عدد من الحالات المرضية ومواضيع في ذات التخصص بهدف الاستفادة من هذه اللقاءات للإجابة علي الاستفسارات ومناقشه الحالات الصعبة ونشر افضل الممارسات الطبية لعلاج الحالات المرضية والإصابات وقد شارك العديد من المتخصصين من جامعه الملك خالد ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ومن مناطق جازان ونجران وبيشة بالإضافة للمستشفيات التابعة لمنطقه عسير.

  الجدير بالذكر بأن الندوة أقيمت بحضور المشرف العام على المستشفى الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني والبروفيسور طارق مرداد المشرف علي نادي جراحه العظام بالمنطقة الجنوبية والدكتور احمد الهيزعي رئيس قسم العظام وذلك بالتنسيق مع الجمعية السعودية لجراحه العظام.

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