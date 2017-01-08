الداخلية البحرينية تكشف عن 4 مشتبه بهم في حادثة “سجن جو”

كشف وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم، عن تفاصيل عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” في الأول من يناير 2017، وأسماء المتورطين بالعملية، مشيرا إلى أن أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة التي باشرتها الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم، من بينهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية والمطلوبة في قضايا أمنية مختلفة.

كما أكد أنه تم تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء والكشف عن رقم ومواصفات السيارة المستخدمة في العملية والجاري البحث عنها، وهم: محمد جاسم محمد جاسم العابد “28 عاما” من سكان مدينة حمد، حامد جاسم محمد جاسم العابد “28 عاما” من سكان مدينة حمد، حسن علي محمد فردان شكر “22 عاما” من سكان بني جمرة، محمود يوسف حبيب حسن يحيى “22 عاما” من سكان بني جمرة، مشيراً إلى أن الإهمال والتواطؤ كانا من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة، وعليه تم إحالة عدد من مسؤولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية.

واستعرض في إيجاز أمام مجلس النواب البحريني، الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الحادث، ومن بينها مباشرة الأجهزة الأمنية أعمالها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه وإخطار النيابة العامة، ورصد ومتابعة السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع، حيث تحمل الرقم 547672 خصوصي، موديل 2008، جيب أسود، وجار البحث عنها، كما تم تفتيش مساكن عدد من المشتبه بتورطهم في العمل الإرهابي، إضافة لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة ونشر الدوريات ونقاط التفتيش في كافة أنحاء البلاد في إطار تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في ربوع البلاد من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني.

وأضاف أن شهيد الواجب الشرطي عبدالسلام سيف، تعرض لإطلاق النار قبل استلام نوبة عمله، وأن العناصر الإرهابية خرجت من البوابة التي كانت مفتوحة لدخول سيارة النظافة، منوها إلى أن العناصر الإرهابية استعانوا في تنفيذ العملية بطائرة تحكم عن بعد للتصوير، وأن أعمال البحث والتحري، مازالت جارية لكشف الملابسات والقبض على العناصر المتورطة في هذا العمل الإرهابي.