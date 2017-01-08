 بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي المصري (منه ومي) إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي المصري (منه ومي) إلى المملكة

بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي المصري (منه ومي) إلى المملكة
المناطق _الرياض

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس, التوأم المصري (منه ومي) برفقة والديهما ، قادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه بنقل التوأم إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض واستضافتهما ووالديهما وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للنظر في إمكانية إجراء عملية جراحية لفصلهما.

وجرى نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، وكان في استقبالهم فريق طبي متخصص يتقدمهم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والقنصل العام لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض هاني صلاح.
وأجريت الفحوصات السريرية من قبل الفريق الطبي والجراحي على الفور للتوأم ، حيث اطمأن الفريق الطبي خلالها على حالتهما الصحية وقرر إجراء الفحوصات الدقيقة لدراسة حالتهما خلال الأيام القادمة، وتبين من الفحوص الأولية أن التوأم المصري (منه ومي) تلتصقان بالرأس من ناحية الخلف مع التصاق ببعض الأغشية والأوردة المحيطة بالمخ .
ورفع والدا التوأم الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله، داعين الله ان يوفقه ويجعل ذلك في ميزان حسناته .
من جهته ثمن القنصل العام لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض اللفتة الحانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على هذا الوطن قيادة وشعباً

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