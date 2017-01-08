 الخدمة المدنية تعد مشروعا للقضاء على الروتين الحكومي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تعد مشروعا للقضاء على الروتين الحكومي

الخدمة المدنية تعد مشروعا للقضاء على الروتين الحكومي
المناطق _الرياض

كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، عن توجّه لإقامة مشروع لتسريع الإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية، عبر إعداد كراسة في مختلف الوزارات والمصالح.

وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تقليص وتسهيل الإجراءات الروتينية في عديد من القطاعات الحكومية، بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، مع توحيد بعض الإجراءات، وإعداد لوائح تنظيمية. وفقًا لما أوردته صحيفة المدينة، الأحد (8 يناير 2017).

وأشار إلى أن المشروع الجديد يعمل على الاستفادة من عمليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، لتلافي الطلبات المزدوجة، والتسهيل على المواطنين والمقيمين في حالة الحاجة إلى أي إجراء حكومي.

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