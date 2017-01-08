 اطلاق مبادرة “املج المثمرة” واستبدال الدروع التذكارية بمنتجات الاسر المنتجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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اطلاق مبادرة “املج المثمرة” واستبدال الدروع التذكارية بمنتجات الاسر المنتجة

اطلاق مبادرة “املج المثمرة” واستبدال الدروع التذكارية بمنتجات الاسر المنتجة
المناطق _فايز السميري
عقد المجلس المحلي برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اجتماعا موسعاً استضاف فيه رئيس المجلس البلدي حسين سليم الحمدي وممثلي الجهات التعليمية من كليات جامعية وتقنية ومعاهد علمية ومهنية ناقش خلاله المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وإطلاق ثلاث مبادرات هي عقد شراكات بين الأجهزة الحكومية والجهات التعليمية للحفاظ على الممتلكات العامة والاهتمام بها وتحسينها ومبادرة “املج المثمرة” التي تختص بزراعة بعض الاشجار المثمرة في الشوارع والمساحات داخل المدينة من قبل البلدية ومبادرة استبدال الدروع التذكارية بمنتجات الأسر المنتجة كدعم لهم من جهة وترشيد النفقات من جهة آخري ، كما ناقش المجلس تأخر تشغيل أربع مراكز صحية تم اعتماد استئجارها قبل فترة زمنية وبعض المواضيع التي تخص تنمية المحافظة وتطويرها.
من جانبه اكد محافظ املج إن هذه المبادرات سيتم دراستها بشكل مستفيض بعد أن صوت عليها المجلس بالإجماع وتشكيل لها لجان من الإدارات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن نجاحها واستلام زمام الريادة في تطبيقها

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