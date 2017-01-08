الحكومة اليمنية: لن يتحقق السلام في البلاد إلا ‏بتطبيق المبادرة الخليجية

أكدت الحكومة اليمنية، أن السلام الدائم في البلاد لن يتحقق إلا خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م”.
وشددت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الدوري اليوم في عدن برئاسة، أحمد عبيد بن دغر، تأكيد حرصها على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إلية اليمنيون في إقامة دولة الاتحادية.
ونوهت بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية في تحرير مدينة ذوباب، بمحافظة تعز، والانتصارات التي تحققت في محافظة صعدة، معقل الإنقلابيين الحوثيين.
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