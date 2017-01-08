 الحكومة اليمنية: لن يتحقق السلام في البلاد إلا ‏بتطبيق المبادرة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية: لن يتحقق السلام في البلاد إلا ‏بتطبيق المبادرة الخليجية

الحكومة اليمنية: لن يتحقق السلام في البلاد إلا ‏بتطبيق المبادرة الخليجية
المناطق_وكالات

أكدت الحكومة اليمنية، أن السلام الدائم في البلاد لن يتحقق إلا ‏خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ‏ومخرجات ‏الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م”.‏

وشددت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الدوري اليوم في عدن ‏برئاسة، أحمد عبيد بن دغر، تأكيد حرصها على إحلال السلام ‏الدائم والعادل ‏الذي يتطلع إلية اليمنيون في إقامة دولة الاتحادية.‏

ونوهت بالانتصارات التي حققها الجيش ‏والمقاومة ‏الشعبية في تحرير مدينة ذوباب، بمحافظة تعز، ‏والانتصارات التي تحققت في ‏محافظة صعدة، معقل الإنقلابيين ‏الحوثيين.‏

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