الحكومة اليمنية: لن يتحقق السلام في البلاد إلا ‏بتطبيق المبادرة الخليجية

أكدت الحكومة اليمنية، أن السلام الدائم في البلاد لن يتحقق إلا ‏خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ‏ومخرجات ‏الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م”.‏

وشددت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الدوري اليوم في عدن ‏برئاسة، أحمد عبيد بن دغر، تأكيد حرصها على إحلال السلام ‏الدائم والعادل ‏الذي يتطلع إلية اليمنيون في إقامة دولة الاتحادية.‏

ونوهت بالانتصارات التي حققها الجيش ‏والمقاومة ‏الشعبية في تحرير مدينة ذوباب، بمحافظة تعز، ‏والانتصارات التي تحققت في ‏محافظة صعدة، معقل الإنقلابيين ‏الحوثيين.‏