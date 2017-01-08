 السعودية الثالثة عالميا بثروة طبيعية تقدر بـ 34 ترليون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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السعودية الثالثة عالميا بثروة طبيعية تقدر بـ 34 ترليون

السعودية الثالثة عالميا بثروة طبيعية تقدر بـ 34 ترليون
المناطق_الرياض

احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميا ضمن لائحة الدول الغنية بالموارد الطبيعية عالميا.
وجاءت المملكة بثروة من الموارد الطبيعية مقدرة بنحو 34 ترليون دولار، خلف كل من روسيا التي قدرت ثروتها الطبيعية بـ 75 ترليون دولار، والولايات المتحدة ثانيا بـ 45 ترليون دولار، مع الإشارة إلى فارق المساحة بين المملكة وسابقتيها.
وحسب تصنيف منظمة وورلد نووينج تلت كندا المملكة بـ 33 ترليون دولار، ثم إيران 28 ترليون دولار، فالصين 23 ترليون دولار، تليها البرازيل بـ 21 ترليون دولار، وثامنا أستراليا بـ 18 ترليون دولار، وتاسعا العراق بـ 14 ترليون دولار، وعاشرا فنزويلا بـ 13 ترليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول المصنفة ضمن العشر الأول في القائمة تفوق مساحتها مساحة المملكة بنحو 6 أمثال، إلى جانب فقر المملكة في الثروة المائية التي تدخل في احتساب الموارد، وما يترتب على ذلك من عدم تضمن الثروة الطبيعية السعودية للمراعي ومتعلقات الزراعة، كما أن سواحل المملكة موجودة على مسطحات مائية ضيقة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

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