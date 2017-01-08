 4 دول طلب أردوغان دعمها لإحباط الانقلاب بينها السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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4 دول طلب أردوغان دعمها لإحباط الانقلاب بينها السعودية

4 دول طلب أردوغان دعمها لإحباط الانقلاب بينها السعودية
المناطق_وكالات

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو هاتف خلال ساعات الانقلاب الأولى عددا من الدول طالبا دعم عاجل وفوري لحكومته المنتخبة والشرعية، وذلك من أجل إحباط محاولة الانقلاب.
وقالت الأناضول إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان من بين نظراء أوغلو الذين تم التواصل معهم والذي بدوره أكد دعم وتأييد المملكة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة.
وتواصل الوزير التركي أيضا مع نظرائه الأمريكي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون والقطري محمد آل ثاني.

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