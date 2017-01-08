“ريماس المربعي” الثانية عالميا من بين ٣٠٠٠ طالب من عباقرة الرياضيات

حققت طالبة سعودية عمرها 11 عاما المركز الثاني في الدورة الحادية والعشرين من المسابقة العالمية لعباقرة الرياضيات (USMAC) ، والتي أقيمت بمدينة دبي بالإمارات مؤخراً .

وأحرزت الطالبة السعودية المتفوقة ريماس نواف المربعي (11 عاما) والتي تدرس بمدرسة الكون العالمية بمدينة جدة المركز الثاني عالمياً .

وشارك في المسابقة (3,000) طالب وطالبة من أكثر من (50) دولة من مختلف أنحاء العالم . و (USMAC) هو برنامج تعليمي شهير يختص بتنمية وإبراز القدرات العقلية للأطفال العباقرة من (4 – 12) سنة من خلال إجراء العمليات الحسابية ذهنياً دون استخدام للآلة الحاسبة .

وقد عبرت الطالبة عن فرحتها الشديدة بذلك الإنجاز الذي أسهم برفقة (20) طالب وطالبة آخرين في رفع اسم المملكة العربية السعودية عالياً في المسابقات والمحافل العالمية ، ناسبةً الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى أولاً ومن ثم لحرص وجهود والديها ومدربتها المتميزة من مركز (المبتكرة الصغيرة) الأستاذة نوال جبريل التلب ، والتي أشادت من جهتها بالمستوى المبهر للطالبة الصغيرة . وأضافت الطالبة ريماس المربعي بأنها تتمنى من الله أن يكون ذلك الإنجاز نقطة انطلاقة ولبنة أولى تبني عليها مزيداً من التفوق والإنجازات الكبيرة في مستقبلها ، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.