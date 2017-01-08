 حرم رئيس النيجر تزور جمعيتي «إنسان» والنهضة الخيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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حرم رئيس النيجر تزور جمعيتي «إنسان» والنهضة الخيرية

حرم رئيس النيجر تزور جمعيتي «إنسان» والنهضة الخيرية
المناطق_واس

زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو اليوم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” إنسان “، حيث التقت مشرفة الأقسام النسائية شعيع بن مهل العتيبي، وعدد من فتيات الجمعية.

واستعمت حرم رئيس النيجر خلال اللقاء لشرح عن الجمعية وإنجازاتها ، وكذلك الجوائز التي حازت عليها خلال السنوات الماضيه ، ثم شاهدت عرضا لفيلم وثائقي عن الجميعة منذ تأسيسها وما وصلت إليه اليوم في ظل توجيهات ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين .

وأعربت حرم رئيس النيجر عن سعادتها وإعجابها بماشاهدته من خدمات يعكس تميز العمل الخيري بالمملكة، متمنية أن يكون هناك تعاون بين جمعية “إنسان” والجمعية الخيرية بالنيجر.

كما زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو جمعية النهضة الخيرية، حيث التقت صاحبة السمو الأميرة موضي بنت خالد الأمين العام للجمعية ، ونائبة الرئيس فوزية الراشد .

واستمعت حرم الرئيس لشرح تفصيلي من المديرة التنفيذية للجمعية رشا التركي ، استعرضت خلاله الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية التي تستمر 4 سنوات بما يخدم تطلعات الوطن وأبناءه.

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