ضبط منشأه مخالفة لنظام السعودة بالرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية تستهدف توظيف وافد من الجنسية العربية عليها، فقد وقفت فرق التفتيش ميدانياً في مدينة الرياض على المنشأة وتحققت من صحة الإعلان المنشور، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها.

كما أكد أباالخيل أن فرق التفتيش ضبطت أيضا مخالفة لدى المنشأة نفسها بوجود وافد يعمل في مهن مقصورة على السعوديين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 36 من نظام العمل التي تنص “على حظر تشغيل العمالة الوافدة في المهن المقصورة على السعوديين”، مبينا أنه اتضح كذلك أن الوافد يعمل بالمنشأة دون عقد عمل نظامي بين الطرفين.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.