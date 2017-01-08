 مجلس وزراء اليمن يثمن جهود التحالف في ‏تأمين وصول الأموال المطبوعة في روسيا إلى عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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مجلس وزراء اليمن يثمن جهود التحالف في ‏تأمين وصول الأموال المطبوعة في روسيا إلى عدن

مجلس وزراء اليمن يثمن جهود التحالف في ‏تأمين وصول الأموال المطبوعة في روسيا إلى عدن
المناطق_وكالات

ثمن مجلس الوزراء اليمني، جهود دول التحالف العربي بقيادة ‏المملكة العربية السعودية في تسهيل ‏نقل ووصول، الأوراق النقدية التي تم طباعتها في روسيا، إلى ‏البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.‏

وأعرب المجلس، خلال اجتماعه اليوم في عدن برئاسة أحمد ‏عبيد بن دغر، عن تقدير اليمن لروسيا على تعاونها الكامل مع ‏الحكومة اليمنية في تسهيل طباعة العملة في وقت قياسي.‏

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء اليمني، أن الإعلان عن ‏موازنة الدولة للعام الجاري 2017م، سيكون قريباً وأن ‏الحكومة الشرعية أولت ‏اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم ‏والكهرباء والمياه والنظافة. ‏

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