برعاية محافظ الطائف تكريم متفوقي ومتفوقات تعليم الطائف غدا

يرعى محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني وبحضور المدير العام للتعليم محمد بن حسن الشمراني ومساعديه وقادة العمل التربوي حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1436/1437هـ والذي سيقام عند الساعة العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء بمسرح التعليم بحي الفيصلية للمتفوقين ومسرح الإدارات النسائية للمتفوقات.

هذا وقد أوضح د.محمد الشمراني بأنه سيتم تكريم 420 طالباً وطالبة متفوقاً من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي بالإضافة إلى المتفوقين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار .