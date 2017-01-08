 برعاية محافظ الطائف تكريم متفوقي ومتفوقات تعليم الطائف غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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برعاية محافظ الطائف تكريم متفوقي ومتفوقات تعليم الطائف غدا

برعاية محافظ الطائف تكريم متفوقي ومتفوقات تعليم الطائف غدا
المناطق_عادل الزهراني
يرعى محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني وبحضور المدير العام  للتعليم  محمد بن حسن الشمراني ومساعديه وقادة العمل التربوي حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1436/1437هـ والذي سيقام  عند الساعة العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء  بمسرح التعليم بحي الفيصلية للمتفوقين ومسرح الإدارات النسائية للمتفوقات.
هذا وقد أوضح د.محمد الشمراني  بأنه سيتم تكريم 420 طالباً وطالبة متفوقاً من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي بالإضافة إلى المتفوقين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار .

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