 الجيش اليمني يحكم سيطرته على مناطق جديدة في ‏محافظة تعز ‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحكم سيطرته على مناطق جديدة في ‏محافظة تعز ‏

الجيش اليمني يحكم سيطرته على مناطق جديدة في ‏محافظة تعز ‏
المناطق_وكالات

أكد الجيش الوطني في اليمن إحرازه اليوم تقدمًا جديدًا في ‏المواجهات الدائرة ضد مليشيات الانقلاب في محافظة تعز، ‏جنوب غرب البلاد.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه المركز الإعلامي ‏للقوات المسلحة اليمنية اليوم ” إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ‏أحكمت سيطرتها، على مواقع بمنطقة ” الأخلود” التابعة لمديرية ‏‏” مقبنة” القريبة، من الطريق الرابط بين محافظتي تعز ‏والحديدة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر ‏الميليشيا وإصابة آخرين.‏

وتم إعطاب آليات للمليشيات، في وقت لا تزال فيه المعارك ‏مستمرة في مواقع أخرى تابعة لمنطقة الوازعية، وفقًا لما ذكره ‏المصدر.‏

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