جازان: اعتداء بالضرب على طاقم طبي في مستشفى

تعرض طاقم طبي بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الشباب، بعد مشادة كلامية بسبب تعرض أحد أقاربهم لحادثة مرورية وإسعافه للمستشفى، إذ دخلوا قسم الطوارئ ودارت مشادة بينهم وبين الكادر الصحي المعالج للحالة تطورت إلى الاعتداء بالضرب، اضطرت معه إدارة المستشفى إلى تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية التي حضرت للموقع، وتم إيقاف المعتدين رهن التحقيق لحين تحويل القضية للجهات ذات الاختصاص. وأكد المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي أنه تم تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وأحيلت لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة.