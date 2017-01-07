أمير القصيم والمدينة يدشنان جناح “طيبة الطيبة” في المعرض الوطني ببريدة

عبر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بما تضمنه جناح (طيبة الطيبة) من محتوى معرفي وثقافي ووطني، عبر عن قيمة المدينة المنورة، وأبرز ما تمتاز به من مظاهر ومعالم تاريخية وحضارية.

وبين سموه أن الفضل يعود –بعد الله- لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة، في إيجاد جناح “طيبة الطيبة” والذي بات يشكل نقطة وضاءة في تاريخ المنطقة بأكملها.

معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما وجده الجناح من اهتمام وعناية، عكس حجم القيمة التي تمتاز بها المدينة المنورة عند الجميع.

بدوره تمنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن يكون جناح المدينة المنورة إضافة مشرقة للإبداع الذي يعيشه المعرض الوطني الدائم (ملحمة بطولة وميلاد أمة) باعتباره جناح يسعى لمزيد من التعريف بالمدينة وما يحيط بها من مواقع تاريخية، وآثار إسلامية عزيزة وغالية.

مضيفاً، أن الخطوات التطويرية والتحديثية ستكون حاضرة باستمرار لهذا الجناح.

كما قدم سموه الشكر والتقدير للإدارة العامة للتعليم بالقصيم، على استضافتها ومشاركتها في تنظيم الجناح، مبيناً أن ما قام به تعليم القصيم من مهارة ومهنية في تنظيم وإعداد المعرض الوطني أمر يتمنى أن يراه في كافة المناطق.

جاء ذلك عقب أن دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمي منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، جناح “طيبة الطيبة” ، الذي قامت بتجهيزه هيئة تطوير المدينة المنورة ، وذلك في المعرض الوطني الدائم (ملحمة بطولة وميلاد أمة) في مدينة بريدة، التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.

حيث تجول سموهما في أركان وزوايا جناح “طيبة الطيبة” واطلعا على ما حواه الجناح من نماذج وشواهد ومعروضات تحكي تاريخ المدينة، وأهميتها التاريخية والحضارية ، مقدماً شرحاً مفصلاً لهما عن ذلك مشرف المعرض الوطني الدائم في الإدارة العامة لتعليم القصيم يوسف الضبيب، الذي بين أن جناح المدينة المنورة أقيم على مساحة 160 متر مربع، ويتكون من عدد من الأقسام، تشمل، ركن أسماء المدينة المنورة ” طيبة- طابة – دار الهجرة – مآزر الإيمان” وغيرها، وركن “المدينة المباركة ” ويتكون من مآثر المدينة وفضلها، وركن “زينة المدينة” ويحتوي معالم المدينة والجبال الأثرية والمواقع التاريخية ومسجد الميقات ومسجد قباء، وركن “المدينة مركز علمي” المتضمن مطبعة المصحف الشريف والتطور العلمي بالمدينة ومكتبة المسجد النبوي، والمعالم الحضرية بالمدينة المنورة، والتطور العمراني، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز، ومدينة المعرفة، وفضل زيارة المدينة المنورة، والتوسعات التاريخية للمسجد النبوي حتى عصرنا الحاضر، بالإضافة إلى عروض الأفلام الوثائقية التي تحوي تاريخ المدينة وحاضرها ومستقبلها.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم عدد من طلاب المنطقة لوحة إنشادية ترحيبية بسمو أمير المدينة، عبروا من خلالها عن حبهم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديرهم واهتمامهم بكل ما تحتويه تلك المدينة من مظاهر ومعالم تاريخية ودينية.

بعد ذلك اختتم سموهما حفل التدشين بتقديم الهدايا التذكارية، التي ترمز لطبيعة وقيمة منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

عقب الحفل الخطابي أكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن سلمان أن إضافة جناح المدينة المنورة ونقل طبيعة المسجد النبوي ومايحيط به من ماثر اسلامية ، متمنياً ان يكون مرحلة ثانية لتطوير هذا الجناح ، الذي هو موجه للطلاب والزوار الذي يريدون معرفة وكسب الخلفية التاريخية عن المدينة العزيزة على نفوس المسلمين جميعاً ، مفيداً أن معرض تعريفي تثقيفي ، متأملاً ان يتطور بمحتواه في المستقبل ، شاكراً إدارة تعليم منطقة القصيم على هذا التنظيم والاشراف.

مضيفا، أن المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” يضم العديد من الأركان التي تتناول منجزات الوطن وتاريخه وفق ابتكار مشوق يرتقي وحجم المناسبة، من خلال عرض تربوي يستمد حقيقته من قواعد وتأصيلات العمل التاريخي والاستقرائي، حيث عمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على تأسيس وإيجاد المعرض الوطني بتلك الصورة وبذلك المحتوى إيمانًا منها بمسؤوليتها وواجبها نحو الوطن بتاريخه وحاضره ومستقبله.

كما رفع مدير عام تعليم القصيم عبد الله الركيان، باسمه وكافة منسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات تعليم القصيم، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على تشريفهما ورعايتهما حفل تدشين جناح “طيبة الطيبة ، مفيداً أن ذلك تأكيد واضح على الأهمية والقيمة المعرفية والثقافية الكبرى التي يتصف بها المعرض الوطني الدائم بمدينة بريدة، باعتباره أحد أهم المعالم التعليمية والوطنية في منطقة القصيم بأكملها.

حضر حفل التدشين معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ، وأمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر بن محمد الطالب.