هيلاري كلينتون لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم

أكدت مقربة من هيلاري كلينتون الأحد أن المرشحة الديموقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم.

وقالت نيرا تاندن رئيسة مركز “سنتر فور اميريكا بروغرس” للأبحاث والمستشارة غير الرسمية لكلينتون خلال حملتها الأخيرة “أنها ستجد السبيل لمساعدة الأطفال والعائلات في الأعوام المقبلة، إنه التزام حياتها”.

وأضافت عبر شبكة “سي ان ان” “لكنها لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم”، وكانت تاندن ترد على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يتوقع أن تترشح كلينتون لرئاسة بلدية نيويورك.

وتابعت “لا أعتقد أنها ستترشح لهذا المنصب ولا لأي منصب آخر”، ولم تنسحب كلينتون تماما من الحياة العامة بعد هزيمتها أمام دونالد ترامب في الثامن من نوفمبر، فقد شاركت في حدثين علنيين وكتبت بعض الرسائل عبر تويتر.

كذلك، يتوقع أن تشارك الثلاثاء في تدشين قاعة للمعارض تحمل اسمها في وزارة الخارجية. وأعلنت أوساطها أنها ستحضر شخصيا حفل تنصيب ترامب في العشرين من يناير.