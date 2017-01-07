 أوباما لترامب: لا يمكنك إدارة البيت الأبيض كمشروع تجاري عائلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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أوباما لترامب: لا يمكنك إدارة البيت الأبيض كمشروع تجاري عائلي

أوباما لترامب: لا يمكنك إدارة البيت الأبيض كمشروع تجاري عائلي
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة تم بثها، اليوم الأحد، إنه حاول إقناع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن إدارة البيت الأبيض تختلف عن أية مهمة أخرى.وذكر أوباما،في مقابلة مع محطة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الشيء الرئيسي الذي حاول أن ينقله هو أن هناك فرقا بين الحكم والحملات الانتخابية.وأضاف أوباما أن ما عليه أن يدركه، بمجرد دخوله البيت الأبيض بعد تأدية اليمين الدستورية، هو انه الآن مسؤول عن أكبر دولة على وجه الأرض.وتابع اوباما أنه أخبر ترامب بأن هذا العمل لا يمكن أن يدار كمشروع تجاري عائلي ، ويجب أن يكون هناك فريق قوي حوله.وأضاف أوباما “يجب أن تحترم المؤسسات، كما يجب أن يكون لديك المنهج لاتخاذ القرارات السليمة لأنك تعتمد أصلا على أشخاص آخرين”.وتأتي هذه المقابلة فيما يستعد أوباما لإلقاء خطاب الوداع المقرر مساء بعد غد الثلاثاء، وبينما يستعد لترك منصبه في 20 كانون ثان/ يناير الجاري، وهو نفس يوم تنصيب ترامب.

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