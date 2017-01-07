 تركيز الهلال على مهاجم.. والأولوية للخيار الآسيوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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تركيز الهلال على مهاجم.. والأولوية للخيار الآسيوي

تركيز الهلال على مهاجم.. والأولوية للخيار الآسيوي
المناطق_الرياض

وضعت إدارة نادي الهلال بالاتفاق مع المدير الفني رامون دياز أولويتها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التعاقد مع مهاجم آسيوي يحل عوضا عن البرازيلي تياجو آلفيس الذي قرر دياز استبعاده من قائمة المحترفين الأجانب الأربعة.
وقال مدير الكرة فهد المفرج إن الهلال لديه أولوية بالتعاقد مع مهاجم آسيوي، إلا أن محدودية الخيارات وضيق الوقت، قد تجعله يجلب مهاجما من خارج القارة ليكمل عقد المحترفين.

ومن غير المرجح أن يجري الهلال أي تغيير على مستوى الاجانب باستثناء اللاعب البديل عن تياجو الفيس، حيث تبدو فرص الثلاثي ميليسي وإدواردو وليو بالاستمرار سوياً قوية

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