لأول مرة.. إزالة «كيس مائي» من كبد طفل بالمنظار

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إنقاذ حياة طفل مقيم بإزالة كيس مائي (طفيلي) من كبد الطفل باستخدام المنظار في حالة تعد من أوائل الحالات التي يتم فيها استخراج الكيس المائي من الكبد بهذه التقنية الجراحية دون الحاجة لفتح بطن المريض.

وأكدت صحة الشرقية أن الطفل المقيم البالغ من العمر (12 عاما) راجع المستشفى وهو يشكو من آلام متكررة في البطن وارتفاع في درجة الحرارة، وتم من خلال الأشعة المقطعية تشخيص حالة الطفل، وتبين وجود كيس مائي في الكبد وهو من الأمراض نادرة الحدوث، إذ تم تنويم الطفل وأجريت له عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، نجح خلالها الأطباء من إزالة الكيس المائي من كبد الطفل دون حدوث مضاعفات من خلال عملية بالمنظار بفتحة قطرها 5 ملم.

وبينت «الصحة» أنه في مثل هذه الحالات يتم إزالة الكيس المائي بشكل عاجل، تجنبا لحدوث انفجار الكيس الذي يتسبب في انتشار يرقات صغيرة في بقية الأعضاء مما يؤدي إلى صدمة وتسمم في الدم وبالتالي وفاة المريض مما يستدعي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث، و في حالة الطفل المقيم تم إجراء العملية وتماثل للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.