لهذه التخصصات.. وظائف شاغرة بهيئة التحقيق و الإدعاء العام

أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق)، لحملة شهادات كليات الشريعة أو تخصص أنظمة أو شهادات معادلة لها.

واشترطت الهيئة على المتقدم:

أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

– أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة يشترط أن ينجح المتقدم في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

– أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

– أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

– ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

– أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

– ألا يكون سبق له التقديم على وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه في درجة البكالوريوس أكثر من أربع سنوات.

– ألا يكون موظفاً حكومياً أو سبق له العمل الحكومي.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً حتى الجمعة الموافق 1438/4/29هـ، علماً بأن الهيئة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل الهيئة عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك.

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